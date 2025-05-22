Действия Трампа сравнили с «голодными играми»

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон назвал действия президента США Дональда Трампа в Белом доме «голодными играми».

По словам журналиста, Трамп регулярно отчитывает глав других государств во время их визитов в США. Такой подход, по мнению Коллинсона, может привести к тому, что в скором будущем мировые лидеры начнут отказываться от встреч с Трампом.

«Это новые "Голодные игры" мировой политики <…>. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE (американский рестлинг — прим. ред.) <…>. Учитывая растущие риски появления в Овальном кабинете, не будет удивительным, если некоторые лидеры пересмотрят взгляды на то, что когда-то было желанным приглашением, а теперь стало политической ловушкой», — сообщает обозреватель.

Помимо этого Коллинсон добавляет, что подобное поведение Трампа является метафорой всей внешней политики США — «непредсказуемой, политизированной и переполненной теориями заговора».

Ранее СМИ сообщили о смене позиции Трампа по Украине.