В США заявили о голодных играх Трампа в Белом доме

Журналист CNN Стивен Коллинсон раскритиковал стиль общения Дональда Трампа с иностранными лидерами. По мнению автора, президент США превратил дипломатические встречи в «Голодные игры».

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Коллинсон отметил, что хаотичная и агрессивная манера Трампа может привести к серьезным последствиям для внешней политики США. Многие страны, особенно из глобального Юга, могут пересмотреть свои отношения с Вашингтоном и сблизиться с Китаем, чтобы избежать непредсказуемых сценариев.

Журналист подчеркнул, что традиционные дипломатические встречи теперь напоминают рестлинг-шоу. Такой подход, по его мнению, снижает доверие к США и делает визиты в Белый дом рискованными для иностранных лидеров.

"Это новые "Голодные игры" мировой политики . Иностранные лидеры теперь на свой страх и риск входят в священное логово президента США, а он ведет себя на пресс-конференциях, как на боях в клетке WWE", - написал автор.

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