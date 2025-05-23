Принц Уильям в Шотландии попал в неловкую ситуацию на глазах Кейт Миддлтон

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон попали в неловкую ситуацию во время официального визита в Шотландию. Они приняли участие в церемонии по присвоению имени новому кораблю.

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Герцогиня Уэльская выбрала для мероприятия платье синего цвета с окантовкой. Стоимость наряда составляет порядка 200 тысяч рублей. Образ она дополнила дизайнерской шляпой, в которой ранее уже появлялась на светском вечере, и туфлями-лодочками на высоком каблуке.

После того, как жена наследника престола нажала на красную кнопку и разбила о борт корабля бутылку шотландского виски, один из местных жителей внезапно выкрикнул из толпы: «Кейт, вы прекрасны!». В этот момент повисла неловкая пауза и присутствовавшим на мероприятии показалось, что Уильям почувствовал себя униженным, так как остался без комплимента.

Кто-то решил исправить ситуацию, выкрикнув: «И ты тоже, Уильям!». Смущенный сын короля Карла III решил ответить.

«Тебе не обязательно так говорить, не волнуйся», — сказал он и развел руками.

После этого инцидент был исчерпан, и королевская семья удалилась. Визит в Шотландию был однодневный, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 14-ю годовщину свадьбы. 29 апреля королевская чета отправилась на остров Малл в Шотландию, где побывала на ремесленном рынке, в общественном центре и местной ферме.