Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что сейчас экономическое положение страны находится в катастрофическом состоянии и с трудом может вести боевые действия. Его слова приводит портал Obozrevatel.

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По словам экс-главкома ВСУ, Украина также испытывает огромный дефицит человеческого ресурса и не может полноценно воевать.

«Речь идет только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств», — сказал Залужный.

Учитывая то, в каком состоянии находятся демография и экономика страны, это закономерно, подчеркнул чиновник.

Залужный выступил с предостережением к украинцам

Ранее Залужный заявил, что чудо не вернет Украине границы 1991 года.