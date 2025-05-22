Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов защищать безопасность Литвы так же, как собственные границы. Об этом сообщает Reuters.

По словам канцлера, оборона Литвы имеет такое же значение для Германии, как собственная оборона. Как объяснил Мерц, безопасность страны начинается не у ее границ, а в том месте, где ее отстаивают союзники. По его мнению, безопасность Литвы напрямую влияет на безопасность Германии.

Помимо этого он заявил, что урегулирование конфликта на Украине находится только в начальной стадии — Мерц считает, что этот процесс может растянуться на месяцы.

Ранее Мерц подтвердил, что новые переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане.