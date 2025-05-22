Мелони и Трамп обсудили новые переговоры по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп обсудили новые переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала сама Мелони, они с Трампом обсудили проведение новых переговоров по Украине. При этом она подчеркнула, что Ватикан и папа римский Лев XIV готовы оказать необходимую помощь и предоставить площадку для этой встречи.

«В эти дни мы находимся в постоянном контакте с различными европейскими лидерами, а также с США. Несколько часов назад я поговорила с президентом Трампом. Мы работаем над началом нового раунда переговоров, каждый вносит свой вклад. Очень ценна доступность Ватикана и Папы», — рассказала она.

Итальянский премьер также добавила, что от следующего раунда переговоров ожидают «демонстрации готовности к миру» как от России, так и от Украины.

Ранее Папа Римский Лев XIV подтвердил Мелони готовность принять в Ватикане российскую и украинскую делегации для переговоров.