G7 пригрозила РФ ужесточением санкций

Группа семи (G7) пригрозила, что ужесточит санкции в отношении России, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине.

"Мы приветствуем продолжающиеся усилия, нацеленные на прекращение огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций [против РФ]", - говорится в посвященной Украине части коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде.