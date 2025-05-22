Бывший посол США призвала Трампа усилить давление на Россию

Андрей Дуванов

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк призвала президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Об этом она заявила в эфире телеканала CNN.

Бывший посол США призвала Трампа усилить давление на Россию
© РИА Новости

По словам Бринк, только так можно достичь мира на Украине. Как считает дипломат, Трампу необходимо как можно быстрее ввести против России еще больше санкций, а также получить доступ к российским активам, которые были заморожены в Европе.

«Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США (Дональда Трампа. — Прим. ред.) по прекращению войны — это <…> оказать давление на Россию. <…> Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций», — заявила она.

Ранее в Евросоюзе сообщили о планах по ужесточению антироссийских санкций.

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