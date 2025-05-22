Бывший посол США призвала Трампа усилить давление на Россию

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк призвала президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Об этом она заявила в эфире телеканала CNN.

По словам Бринк, только так можно достичь мира на Украине. Как считает дипломат, Трампу необходимо как можно быстрее ввести против России еще больше санкций, а также получить доступ к российским активам, которые были заморожены в Европе.

«Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США (Дональда Трампа. — Прим. ред.) по прекращению войны — это <…> оказать давление на Россию. <…> Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций», — заявила она.

Ранее в Евросоюзе сообщили о планах по ужесточению антироссийских санкций.