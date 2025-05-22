В Сенате США заявили о готовности утвердить новые антироссийские санкции

Сенат США готов утвердить новые антироссийские санкции, если в ближайшее время Москва не выступит с серьезным предложением о немедленном прекращении огня на Украине. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, сообщает портал Axios.

«Если Россия не захочет заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции», — заявил сенатор.

Он считает, что такие меры вынудят Россию начать переговоры.

Сенатор Джин Шахин в свою очередь заявил, что законопроект о санкциях могут принять уже на следующей неделе. В частности, этот документ устанавливает пошлину в размере 500 процентов на товары, которые импортируются из стран, покупающих российскую нефть.

G7 пригрозила РФ ужесточением санкций

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону не следует угрожать Москве санкциями, так как это может обернуться прекращением диалога с Россией.