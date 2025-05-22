В США запретили принимать в Гарвард иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств. Об этом пишет The Guardian.

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Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении Гарвардского и других престижных американских университетов.

По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность израильских студентов от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.

«Лицензия программы для иностранных студентов и академических обменов Гарвардского университета была отозвана», — отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Это означает, уточнила глава ведомства, что все иностранные студенты должны перевестись в другие университеты, чтобы сохранить свой нынешний статус.

Представитель Гарварда назвал действия правительства незаконными. Он добавил, что действия властей подрывают академическую и исследовательскую миссию учебного заведения.

Ранее президент Гарварда Алан Гарбер сообщил, что «ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать, чему могут учить частные университеты, кого они могут принимать и нанимать, а также какие области исследований они могут развивать».