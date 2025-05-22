Трамп и Нетаньяху обсудили ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив перспективу сделки с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

Она назвала состоявшийся диалог «продуктивным».

«Они обсудили многое, включая, конечно, трагическую стрельбу, которая произошла здесь, в Вашингтоне вчера вечером. Но они также говорили о потенциале сделки с Ираном, которая, по мнению Трампа, движется в правильном направлении», — сказала Левитт.

Пресс-секретарь считает, что сделка с Ираном может закончиться «очень позитивно» в рамках дипломатического решения или обернуться «очень негативной ситуацией» для Ирана. Также Левитт подтвердила, что позже на этой неделе состоится очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.