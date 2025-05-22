Раскрыто, возглавит ли Сырский мятеж против Зеленского

В нынешней ситуации в ВСУ нет яркого харизматичного лидера, способного поднять мятеж против Владимира Зеленского. Так считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

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Идея, что мятеж против Киева может поднять сам главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский, если его попробуют назначить «козлом отпущения» за неудачи операций под Курском и на других участках фронта, обсуждается в украинских пабликах.

Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин этот вариант счел маловероятным. По его мнению, Сырский не способен на такое, он всеми силами старается избавиться от репутации «москаля» и выслужиться перед Зеленским.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что в путч недовольство украинских военных вряд ли выльется, его задавят спецслужбы и экстремистски настроенные националисты.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец также согласился с тем, что организация путча военными ВСУ вероятна лишь теоретически, но это сейчас невозможно практически.

Ранее в украинских экспертных Telegram-каналах заявили, что в ВСУ набирает обороты «офицерский бунт», связанный с недовольством решениями главкома Александра Сырского и других представителей высшего командования.