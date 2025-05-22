Раскрыто, возглавит ли Сырский мятеж против Зеленского
В нынешней ситуации в ВСУ нет яркого харизматичного лидера, способного поднять мятеж против Владимира Зеленского. Так считают опрошенные NEWS.ru эксперты.
Идея, что мятеж против Киева может поднять сам главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский, если его попробуют назначить «козлом отпущения» за неудачи операций под Курском и на других участках фронта, обсуждается в украинских пабликах.
Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин этот вариант счел маловероятным. По его мнению, Сырский не способен на такое, он всеми силами старается избавиться от репутации «москаля» и выслужиться перед Зеленским.
Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что в путч недовольство украинских военных вряд ли выльется, его задавят спецслужбы и экстремистски настроенные националисты.
Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец также согласился с тем, что организация путча военными ВСУ вероятна лишь теоретически, но это сейчас невозможно практически.
Ранее в украинских экспертных Telegram-каналах заявили, что в ВСУ набирает обороты «офицерский бунт», связанный с недовольством решениями главкома Александра Сырского и других представителей высшего командования.