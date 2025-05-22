Для достижения мира на Украине необходимо осознать, что итог событий определяется решениями России, а не США. Об этом у себя на странице X заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Украина никогда не была для США зоной жизненно важных стратегических интересов и в ближайшее время таковой не станет .

«Чтобы война закончилась, мы должны признать, что, в конечном счете то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше», — написал Макгрегор.

Ранее бывший советник Пентагона назвал условие восстановления США отношений с РФ. По его словам, оно заключается в прекращении финансирования и поддержки Украины.