Государства — члены Евросоюза должны ввести санкции в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего интеграционного объединения. С таким призывом выступил немецкий журналист Франц Бьекки.

Как написал автор призыв в газете Berliner Zeitung, Урсула фон дер Ляйен "подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью".

Бьекки заявил, что глава ЕК злоупотребляет своей властью, чтобы блокировать доступ общественности к документам, выдающим ее махинации с вакцинами от коронавирусной инфекции. По словам журналиста, "она проводит силовую политику такой степени, что та едва совмещается с демократией".

Ранее политики из Бельгии и Франции Фредерик Бальдан и Флориан Филиппо возмутились тем, что суд отказался рассматривать их иски в отношении Урсулы фон дер Ляйен — ее обвинили в коррупции. Заявители подчеркнули, что Евросоюз превратился в зону несвободы, бесправия и беззакония, а также в тоталитарную структуру без правосудия.

Фон дер Ляйен обвинили в убийстве экономики Европы

Филиппо также отметил, что глава Еврокомиссии пытается развязать войну с Россией. Обвинив Урсулу фон дер Ляйен в убийстве экономики Европы, политик призвал французов срочно покинуть "этот дурдом" — Евросоюз.