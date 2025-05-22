NYP: администрация Байдена скрыла побочные эффекты от вакцин против COVID-19

Чиновники предшествующей администрации США скрыли от общественности информацию о поствакцинальных побочных эффектах, говорится в докладе Сената, опубликованном сенатором Роном Джонсоном. Об этом пишет New York Post.

Ранее в этом году Джонсон запросил у Минздрава и социальных служб записи, касающиеся данных о безопасности вакцин от COVID-19 и сообщений о пандемии.

Согласно документу, должностные лица скрыли важную информацию о состоянии здоровья граждан США, получивших прививки, от подкомитета и общественности.

Сенатор в докладе обратил внимание на то, что вакцина Pfizer привела к большому количеству случаев миокардита в США и Израиле.

Согласно документам, полученным Джонсоном, должностные лица общались с представителями производителей вакцин Moderna и Pfizer по поводу рисков.

Сенатор подчеркнул, что решение чиновников преуменьшить риски для здоровья от вакцины от COVID-19 и отложить предупреждение общественности о побочных эффектах для сердца, связанных с этими вакцинами, поставило под угрозу здоровье населения.

На фоне отчета, управление по контролю за продуктами и лекарствами США приняло решение о том, чтобы на упаковках вакцин от COVID-19 от Pfizer/BioNTech и Moderna использовались предупреждающие этикетки с дополнительной информацией о риске редкого заболевания сердца после вакцинации.