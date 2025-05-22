Арестович* сделал шокирующее заявление о судьбе Украины

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украине грозит неминуемое уничтожение, однако киевские власти не осознают этого. Об этом политик высказался в интервью на YouTube-канале.

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По его словам, вся Украина стоит на «совершенно неумеренных понтах», на совершенно детском инфантильном бунте по принципу: «А кто мне что может запретить, я свободный человек» и фанатичной ненависти к тем, кто произносит слово «последствие» или «следствие».

«Главный украинский девиз – это «Я не лох», - уточнил Арестович.

При этом, по его мнению, нынешние киевские власти не думают о том, что они уже давно «последний лох» и будут растоптаны и раздавлены историей, потому что в принципе не могут об этом думать. И это часть украинского антипроекта, с этим ничего нельзя сделать, заявил экс-советник офиса Зеленского.

«Когда от Украины в короткие сроки ничего не останется вообще, и часть из них, которая уцелеет где-то по Канадам и так далее, как вы думаете, они будут проводить параллели с 18-м годом, 45-м и 2027-м, например? Нет», - добавил он.

По мнению Арестовича, третье стратегическое поражение Украины за сто лет ничему киевский режим не научит, а для них куда более приятная новость убийство экс-советника Януковича Андрея Портнова, чем то, что президент США Дональд Трамп отказался от Украины.

По словам политика, Россия не может победить Украину одномоментно, но в течение 10-15 лет она ее «съест». Не произойдет этого лишь в том случае, если Украина поменяет «проектность», которая убивает ее сама по себе.

Также Арестович заявил, что если власти в Киеве рассчитывали, что США будут за них воевать с ядерной державой, то они сумасшедшие.

Ранее Арестович обвинил Владимира Зеленского в убийстве Портнова и заявил, что блогера Анатолия Шария, а также его самого могут убить.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.