Орбан высказался о разработке новых санкций ЕС против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "абсурдной политикой" намерение Евросоюза ужесточить энергетические санкции против России. Он также заявил, что Будапешт не поддержит эти шаги Брюсселя, которые явно предпринимаются с подачи Киева.

Орбан сообщил, что сделал такие выводы после состоявшегося 21 мая совещания глав МИД стран ЕС, на котором рассматривалась подготовка уже 18-го по счету пакета санкций против РФ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не принимал участия в этой встрече, поскольку находился в Будапеште на саммите Организации тюркских государств.

"Энергетическая угроза со стороны Украины возросла. Вчера министры иностранных дел европейских стран собирались в Брюсселе, где обсуждали очередной пакет санкций. Очевидно, что брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что в Венгрии "энергетическая политика направлена на то, чтобы сделать энергию дешевой, доступной и надежной".

"Это основа конкурентоспособности экономики и благосостояния семей. Но брюссельских бюрократов явно не интересуют средства к существованию европейских граждан. Цель энергетической политики Брюсселя - поддержать Украину любой ценой. Именно это движет ими. Поэтому они хотят прекратить поставки российских газа и нефти, что удвоит коммунальные расходы венгерских семей", - заявил премьер.

Орбан заверил, что его правительство намерено руководствоваться здравым смыслом и не поддержит энергетическую политику Брюсселя в отношении России. Он также выступил против поспешного приема Украины в ЕС и призвал граждан Венгрии выразить свое мнение по этому вопросу на проходящем сейчас общенациональном референдуме.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продолжении работы над 18-м пакетом санкций, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против теневого флота. Страны ЕС утвердили на этой неделе 17-й пакет санкций против России, в соответствии с которым внесли в черный список 17 человек и 58 организаций, а также 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты.