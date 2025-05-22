В правительстве ФРГ призвали рассмотреть запрет АдГ

Илья Родин

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представляет «потенциальную угрозу демократии», следует рассмотреть ее запрет, заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг. Об этом пишет Tagesspiegel.

В правительстве ФРГ призвали рассмотреть запрет АдГ
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В начале мая Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало АдГ как «безусловно правоэкстремистскую партию». Основой для этого послужил более чем 1000-страничный отчет, который ведомство готовило в течение нескольких лет.

По словам Хубиг, федеральное правительство проведет ряд консультаций по процедуре запрета и в дальнейшем огласит свое решение.

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По ее мнению, обсуждение возможного запрета должно пройти в Бундестаге и Бундесрате. Она добавила, что они также могут направить запрос в соответствующие инстанции.

Вместе с тем, заметила Хубиг, запрет партии — это «самый острый меч, который наша демократия имеет против своих организованных врагов», и его «не следует обнажать преждевременно».

Новый уполномоченный федерального правительства по Восточной Европе Элизабет Кайзер (СДПГ) заявила, в свою очередь, что «если существуют юридические требования для запрета, то не должно иметь значения, сколько избирателей у партии».

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