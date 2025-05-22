В правительстве ФРГ призвали рассмотреть запрет АдГ

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представляет «потенциальную угрозу демократии», следует рассмотреть ее запрет, заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг. Об этом пишет Tagesspiegel.

В начале мая Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало АдГ как «безусловно правоэкстремистскую партию». Основой для этого послужил более чем 1000-страничный отчет, который ведомство готовило в течение нескольких лет.

По словам Хубиг, федеральное правительство проведет ряд консультаций по процедуре запрета и в дальнейшем огласит свое решение.

Bild: Мерц запретил своей партии публично обсуждать запрет АдГ

По ее мнению, обсуждение возможного запрета должно пройти в Бундестаге и Бундесрате. Она добавила, что они также могут направить запрос в соответствующие инстанции.

Вместе с тем, заметила Хубиг, запрет партии — это «самый острый меч, который наша демократия имеет против своих организованных врагов», и его «не следует обнажать преждевременно».

Новый уполномоченный федерального правительства по Восточной Европе Элизабет Кайзер (СДПГ) заявила, в свою очередь, что «если существуют юридические требования для запрета, то не должно иметь значения, сколько избирателей у партии».