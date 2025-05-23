Каллас заявила о стратегическом выборе для Сербии

Сербия как страна — кандидат в ЕС стоит перед стратегическим выбором, от которого зависит её европейское будущее.

С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Её слова приводит агентство Associated Press.

«Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать», — сказала она.

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Ранее Каллас заявила, что хочет видеть прогресс Сербии в направлении ЕС. Она добавила, что политические лидеры должны провести необходимые реформы.