Каллас заявила о стратегическом выборе для Сербии

Каллас: Сербия стоит перед выбором, от которого зависит её европейское будущее
Сербия как страна — кандидат в ЕС стоит перед стратегическим выбором, от которого зависит её европейское будущее.
С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Её слова приводит агентство Associated Press.
«Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать», — сказала она.
Вучич раскрыл подробности разговора с Зеленским
Ранее Каллас заявила, что хочет видеть прогресс Сербии в направлении ЕС. Она добавила, что политические лидеры должны провести необходимые реформы.