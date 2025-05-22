В Киеве отреагировали на планы Евросоюза по Украине

Решение Евросоюза по пошлинам на украинские товары показывает истинное отношение Брюсселя к Киеву. Об этом у себя в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции, с 6 июня. Решение было принято под давлением Польши, которая возглавила кампанию по защите европейских фермеров.

Комментируя это, Дубинский указал, что отмена ЕС торгового безвиза с Украиной, который был введен в 2022 году, является «очередным доказательством фейковой "европейской поддержки"».