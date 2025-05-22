В Киеве отреагировали на планы Евросоюза по Украине
Решение Евросоюза по пошлинам на украинские товары показывает истинное отношение Брюсселя к Киеву. Об этом у себя в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее сообщалось, что ЕС готовится ввести повышенные пошлины на импорт украинских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции, с 6 июня. Решение было принято под давлением Польши, которая возглавила кампанию по защите европейских фермеров.
Комментируя это, Дубинский указал, что отмена ЕС торгового безвиза с Украиной, который был введен в 2022 году, является «очередным доказательством фейковой "европейской поддержки"».
«Так хотели помочь, так хотели, что срежут экспорт в ЕС примерно на пять миллиардов евро в год. Когда уже до местных дураков дойдет, что они всего лишь "биотопливо"», — написал он.