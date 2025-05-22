Врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас испытывает нервное истощение. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Панкратова, Каллас демонстрирует внешние признаки беспокойства и нервного истощения. Как считает врач, это произошло из-за того, что ее отстранили от подготовки оборонных планов Евросоюза — ранее такое заявление сделали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Во время последней пресс-конференции Кая Каллас находится в сильном напряжении — это явно видно по ее лицу. Оно словно "электролизованное": опущенные уголки рта и нижние веки — это не просто возрастные изменения, а признаки глубокого нервного истощения и внутреннего беспокойства. Особенно выделяются ее округлившиеся глаза с потухшим взглядом и расширенными зрачками. Постоянно поджатые губы, которые у нее и так тонкие по строению, а сейчас еще и опускающиеся вниз уголки рта — яркий знак того, что полученная новость стала для нее шокирующей и пугающей, все это говорит о сильном нервном истощении, внутреннем беспокойстве и страхе перед будущим», — считает Панкратов.

Врач также добавил, что Каллас может находиться на грани нервного срыва. По его словам, ее текущее состояние «может взорваться в любой момент».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что Каллас отстранили от подготовки стратегических планов Евросоюза в области обороны.