Лукашенко призвал всех сажать картофель, пока еще не поздно

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал гражданам страны высаживать картофель, пока есть время. Слова главы государства приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

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По словам Лукашенко, под картофель в стране была отдана часть посевов зерновых, которые погибли из-за весенних заморозков.

"И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть", - подчеркнул президент РБ.

Лукашенко пояснил, что к осени спрос на картофель "будет колоссальный", поскольку из-за заморозков также пострадали картофельные посевы в России.

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Также глава государства обратил внимание и на необходимость посева в достаточных количествах лука, моркови и других овощей.

Ранее сообщалось, что картофель подорожал в России в мае в 2,8 раза по сравнению с январем.