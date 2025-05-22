Лукашенко призвал всех сажать картофель, пока еще не поздно
Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал гражданам страны высаживать картофель, пока есть время. Слова главы государства приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".
По словам Лукашенко, под картофель в стране была отдана часть посевов зерновых, которые погибли из-за весенних заморозков.
"И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть", - подчеркнул президент РБ.
Лукашенко пояснил, что к осени спрос на картофель "будет колоссальный", поскольку из-за заморозков также пострадали картофельные посевы в России.
Лукашенко предложил «почитать тик-токи»
Также глава государства обратил внимание и на необходимость посева в достаточных количествах лука, моркови и других овощей.
Ранее сообщалось, что картофель подорожал в России в мае в 2,8 раза по сравнению с январем.