Журналисты раскрыли, почему видео с Байденом ускоряли

Команда бывшего американского президента Джо Байдена специально готовила для политика короткие тексты выступлений и с помощью монтажа ускоряла видеоролики с ним, чтобы скрыть его серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказали журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон в своей книге «Это все Байден. Он все нам испортил».

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По словам авторов текста, информацию о реальном состоянии политика умышленно скрывали не только от избирателей, но и от доноров и коллег по Демократической партии. При это первые признаки ухудшения ментального состояния экс-президента появились еще в 2015 году после смерти его сына Бо. Уже в 2022 году Байден стал постепенно забывать имена своих ближайших соратников. При этом после того, как правда о состоянии политика стала общеизвестной, ближайший круг экс-президент обвинил его в том, что лишил их шанса победить на выборах в 2024 году.

— Это было отвратительно. Он украл выборы у Демократической партии; он украл их у американского народа, — сказал Тапперу из Томпсону один и членов Демократической партии.

WP: Байден мог заболеть раком еще во время президентства

Кроме того, команда Байдена думала о необходимости использования им инвалидного кресла в случае переизбрания из-за его проблем со здоровьем. Тем временем супругу экс-президента Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем.