Европа пыталась нанести поражение России руками украинцев в течение трех лет, но теперь Брюссель понял, что не сможет удержать Киев в зоне своего влияния. Такое мнение высказал колумнист польского журнала Polityka Михал Фишер.

Он отметил, что для Европы Украины является буфером между ней и Россией, поэтому сохранение Киева независимым от Москвы имеет огромное значение для европейской безопасности.

«В течение трех лет западные страны пытались действовать руками украинцев, передавая им вооружение. Затем и помощь Запада, и потенциал украинских войск стали ослабевать. И сегодня просто размещения войск на Украине уже недостаточно, чтобы спасти ее от включения в российскую сферу влияния», — уверен Фишер.

По мнению колумниста, размещение иностранных войск на Украине может оказаться абсолютно неэффективным, поскольку существует вероятность, что они не смогут остановить РФ, но заставят украинцев понять их бесполезность. В перспективе это может стать катализатором протестов на Украине против киевских властей с требованием возвращения к нормальной жизни даже ценой русификации, что невыгодно для Европы, пояснил Фишер. Он убежден, что Москва все это понимает, поэтому и не выражает особого беспокойства по поводу размещения западных войск на Украине.