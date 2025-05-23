США могут приговорить к смертной казни убийцу сотрудников посольства Израиля

Минюст США предъявил обвинения Элиасу Родригесу из Чикаго, подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Ему грозит смертная казнь по одному из пунктов обвинения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ. Родригесу вменяют убийство первой степени (два эпизода), причинение смерти иностранным официальным лицам и использование огнестрельного оружия при совершении преступления.

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По данным журналистов, подозреваемый заявил, что действовал "для Палестины, для сектора Газа".

"Это преступление было совершено с применением огнестрельного оружия и направлено против иностранных дипломатов", — указано в материалах дела.

21 мая двое сотрудников израильского посольства в США были застрелены у Еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших. Резонансное убийство произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа.