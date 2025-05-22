Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы из-за шагов правительства ФРГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) высказалась против проводимых нынешним правительством ФРГ мер по борьбе с нелегальной миграцией, в частности против ужесточения погранконтроля.

"Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе", - сказала Меркель на форуме, организованном газетой Südwest Presse в городе Ной-Ульм. Ее слова приводит журнал Der Spiegel. "Я всегда делала ставку на европейские решения", - заметила экс-канцлер.

С ее точки зрения, односторонние шаги отдельных стран могут стоить Европе свободы передвижения. Меркель призвала искать пути по борьбе с нелегальной миграцией сообща в ЕС.

"Поскольку иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа", - предупредила она.

Германия, Франция, Австрия и другие страны шенгенской зоны вернули внутренний пограничный контроль

7 мая новый министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь таких людей разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и представителей других уязвимых групп. Одновременно Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.

Полиция ФРГ уже приступила к реализации мер по ужесточению пограничного контроля. Соседние с Германией страны, такие как Польша, Австрия и Швейцария, подвергли их резкой критике. Сам Добриндт выступил в защиту ужесточения миграционной политики, заявив, что отказы просителям убежища во въезде в ФРГ происходят в соответствии с национальным законодательством.