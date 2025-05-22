Макрон рассказал, с чего начнется прочный мир на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию и Украину подписать мир без дополнительных условий. Об этом он написал в соцсети X.

С таким призывом Макрон выступил после телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, Франция и Китай совместно призывают к немедленному прекращению огня на Украине.

«Мы преследуем общую цель: прочный, стабильный мир. Первый шаг — немедленное и безоговорочное прекращение огня», — заявил он.

Помимо этого Макрон также заявил о необходимости найти политическое решение, которое обеспечит мир на Ближнем Востоке. Он добавил, что Франция и Китай займутся подготовкой встречи на высоком уровне, целью которой станет решение этой проблемы.

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