В европейской стране одобрили повышение пенсионного возраста до 70 лет

Парламент Дании в четверг, 22 мая, одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, «за» законопроект проголосовал 81 депутат, «против» — 21.

Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 — 69 лет, к 2040 — 70 лет. В настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет.

Сторонники этой идеи обусловили необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране.

Журналисты отметили, что первоначально в парламенте поднимался вопрос о повышении пенсионного возраста до 72 лет к 2035 году.

По словам экспертов, практика повышения пенсионного возраста распространилась практически по всем европейским странам. Так, к к 2030 году срок выхода на пенсию в Германии и для мужчин, и для женщин составит 67 лет.

Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW) уже активно ратует за начало широкой дискуссии о повышении пенсионного возраста в стране до 70 лет. Причина — повышение продолжительности жизни и стремительное старение населения.