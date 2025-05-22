Экс-помощник Рейгана раскритиковал слова Каллас о России

Старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу раскритиковал слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Каи Каллас о России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The American Conservative.

По мнению Бэндоу, слова Каллас о необходимости давления на Россию являются наглостью, а сама министр проявляет лицемерие. Таким образом он прокомментировал заявление Каллас, которое та сделала после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Кая Каллас, которая выдает себя за министра иностранных дел Евросоюза, — сама наглость. К сожалению, ее другие качества, такие как лицемерие, менее привлекательны. Каллас давно критиковала прямой подход президента Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину. После их телефонного разговора в понедельник, через несколько дней после прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, она пожаловалась: "Мы действительно не видели, знаете ли, давления на Россию на этих переговорах". Еще в феврале она обвинила Трампа "умиротворении" из-за его звонка Путину», — заявил он.

Ранее Трамп рассказал о важном результате разговора с Путиным.