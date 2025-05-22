Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича убил Владимир Зеленский. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

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Политик в интервью обвинил Зеленскогов в убийстве Андрея Портнова в Испании, а также заявил, что вся Украина стоит на совершенно «неумеренных понтах», на совершенно детском инфантильном бунте.

Косвенно причастность киевского режима к убийству подтверждает также эфир центрального украинского телеканала, в котором открыто глумятся над смертью Портнова.

При этом делается намек на скорое новое покушение на украинского блогера Анатолия Шария, который когда-то тесно общался с Портновым.

Арестович также предположил, что могут попытаться убить и его.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что убийство бывшего замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, вероятно, говорит о подготовке Киева к политической борьбе после окончания военных действий.