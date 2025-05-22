Глава евродипломатии запуталась в ветвях власти ЕС

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в ходе выступления не смогла сразу правильно перечислить, на какие ветви разделена власть в Евросоюзе (ЕС), запутавшись в их произношении и названиях. Об этом пишут «Известия».

Евродипломат сначала охарактеризовала исполнительную ветвь власти как руководящую, но затем затруднилась с произношением слова «законодательная». В завершение своего выступления Каллас упомянула, что устала после продолжительной рабочей недели.