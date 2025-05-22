В Германии раскритиковали санкции ЕС против РФ

Санкции Евросоюза против России неэффективны ни в области ведения войны, ни в рамках переговорного процесса, они только вбивают клин между Европой и Китаем и приводят ко все большей изоляции ЕС. Об этом заявили в партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

В АдГ указали, что США и Китай наглядно показывают Евросоюзу, что антироссийские санкции ведут ЕС «в тупик внешнеполитической изоляции».

«Американский президент Дональд Трамп открыто выступает против линии правительства Германии и дает понять, что не поддерживает требование о прекращении огня, что является оскорблением Берлина и Брюсселя. В то же время Китай четко предупреждает о последствиях. ЕС теряет влияние в мире, поскольку делает ставку на эскалацию вместо дипломатии», — говорится в заявлении партии.

Там убеждены, что «имидж ЕС страдает во всем мире», а поддерживаемый Берлином режим санкций «не дает никакого эффекта ни на поле боя, ни за столом переговоров». И при этом он «наносит ущерб европейской экономике и вбивает клин между Европой и Китаем».

На этом фоне в АдГ призвали Берлин «использовать свой голос в мире в поддержку европейского мирного порядка, которые также включает Россию и Украину».

Ранее ЕС принял 17-й пакет санкций против РФ. В него попали 17 физических лиц и 58 компаний.