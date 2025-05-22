Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием и дурдомом намерение ЕС ввести санкции против "Северных потоков".

"Фантастическое безумие! Урсула фон дер Ляйен [глава Еврокомиссии - при] уже готовит "18-й пакет санкций против России", который будет включать "окончательное разрушение трубопроводов "Северные потоки", - написал Филиппо в X.

Он отметил, что такое решение будет "смертельным приговором для промышленности европейских стран".

"Нам нужно срочно выставить Урсулу за дверь и выйти из ЕС, это дурдом", - добавил Филиппо.

16 мая глава Еврокомиссии (ЕК) в очередной раз призвала "повысить давление на Россию" и пообещала "новые санкции" против взорванных "Северных потоков", энергетики и финансового сектора России. Позже Мерц заявил о поддержке предложения ЕК ввести санкции против "Севпотоков".