На Западе заявили о смене позиции Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп договорился с лидерами стран Европы об ультиматуме Владимиру Путину, но отказался от него после телефонного разговора с российским лидером 19 мая. Об этом пишет газета Bild.

«Оказывается, что позиция Трампа непредсказуема, и европейцы не могут на нее полагаться», — заявила изданию эксперт по безопасности Клаудия Мейджор.

По ее словам, постоянные перемены в позиции американского лидера показывают, что конфликт на Украине не является приоритетным вопросов для действующей администрации США. Эксперт добавила, что в Белом доме считают именно европейцев ответственными за происходящее.

Украина приняла на вооружение «новую стратегию» в общении с Трампом

Ранее журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа недостаточно осведомлена об историческом контексте и деталях украинского конфликта.