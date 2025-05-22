Администрация президента США Дональда Трампа испытывает серьезные трудности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

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Издание отмечает, что команде порой команде Трампа очевидно не хватает знания фактов.

По словам западного дипломата, неоднократно обсуждавшего Украину во время визитов в Белый дом, администрация Трампа недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта.

Еще жестче описал проблему представитель украинской. Он заявил, что у Белого дома «мессианская позиция», будто они знают все и ничего не хотят слышать».

Ранее сообщалось, что Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять европейским лидерам, что убежден в победе России на Украине.