Испанское агентство EFE сообщило новые детали расследования убийцы экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича в Мадриде.

© Московский Комсомолец

По информации издания, убийца Андрея Портнова произвел как минимум девять выстрелов и бежал вместе с двумя сообщниками.

Также отмечается, что мотивы преступления пока неизвестны. Материалы дела судья объявил закрытыми.

Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Портнова убил Владимир Зеленский. Политик также предположил, что могут попытаться убить и его.