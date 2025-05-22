Названо условие восстановления США отношений с РФ

США могут восстановить отношения с Россией, если прекратят поддерживать Украину. Такое мнение у себя в соцсетях высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что «прошлое не дает США никаких рычагов влияния на Россию».

«Мы должны прекратить финансирование и поддержку этого конфликта, чтобы нормализовать отношения!» — убежден Макгрегор.

Ранее колумнист Bloomberg заявил, что президент США Дональд Трамп с первого дня на посту американского главы стремился восстановить отношения с Россией. Он указал, что это необходимо Вашингтону, чтобы обеспечить экономическое процветание страны. В связи с этим, по мнению колумниста, Трамп готов даже отказаться от Украины.