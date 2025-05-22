Украина передала России свой список на обмен пленными «1000 на 1000»

Украина передала России своей список для обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Об этом в четверг, 22 мая, сообщил заместитель руководителя украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, передает «Коммерсантъ».

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Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров по итогам прямых переговоров с Россией 16 мая сообщил о достижении этой договоренности об обмене пленными. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова позже уточнила, что автором этого предложения выступила именно Москва.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов вскоре отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому практически некого отправлять на обмен — украинская сторона не имеет в плену столько российских военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что все стороны заинтересованы в том, чтобы провести обмен как можно быстрее. Он обратил внимание на то, что процесс по подготовке является «трудоемким». Позже Зеленский сообщил, что представители Москвы передали Киеву список военных для обмена по формуле «1000 на 1000».