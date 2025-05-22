В организации переговоров между Россией и Украиной в Ватикане появились новые проблемы — европейские санкции и запрет на въезд российских дипломатов. Об этом рассказали в The Washington Post.

В материале газеты также сообщили, что в связи с возникшими обстоятельствами именно правительство России якобы должно предоставить дипмиссиям безопасный проезд в Ватикан.

Кроме того, ранее на прощание с папой римским Франциском от РФ приезжала министр культуры Ольга Любимова, которая на данный момент находится под санкциями. Ее поездка была расценена как успешный эксперимент, отметили в издании.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что на следующей неделе в Ватикане могут состояться «технические» переговоры о прекращении огня на Украине.

Также российский лидер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российская сторона подготовит и передаст Украине список условий для прекращения боевых действий.