Пока вы не уснули: неожиданное заявление Эрдогана и предупреждение для Киева от Рубио
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Эрдоган выступил с неожиданным заявлением
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет планов вновь баллотироваться на пост президента республики. В то же время он сказал, что страна нуждается в новой Конституции.
«Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах», — цитирует его ТАСС.
Рубио озвучил предупреждение для Киева
Военная помощь, которую США передали Украине, подвергнется тщательному анализу на предмет возможных растрат. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей.
«В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», — сказал Рубио.
Женщина впервые получила звание Героя России за подвиг на СВО
Президент России Владимир Путин впервые вручил звезду Героя России женщине — участнице специальной военной операции. Медсестра Людмила Болилая закрыла собой тяжелораненого бойца во время обстрела со стороны украинских националистов.
Как ранее сообщалось, ефрейтор Болилая, оказывая неотложную помощь раненым военнослужащим в зоне обстрела, накрыла своим телом одного из пострадавших. Женщина приняла все поражающие элементы и осколки на себя, получив ранения. Боец был спасен.
Азаров рассказал, почему народ до сих пор не сверг Зеленского
Киевский режим гробит экономику и не бережет население Украины, однако народ «молчит», потому что в стране нет политических сил и лидеров, способных повести за собой людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
«Киевский режим собственное население не бережет, экономику гробит, продает все налево и направо, так почему же народ молчит? Потому что люди сами по себе никогда никуда не выходят и ни в каких движениях участия не принимают», — подчеркнул он.
На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам
В украинских городах образовались массовые очереди из мужчин к территориальным центрам комплектования (ТЦК – аналог российских военкоматов). О случае массового скопления мужского населения в Одессе пишет «Страна.ua».
По информации ряда украинских СМИ, аналогичная ситуация наблюдается по всей Украине.
Мигранты избили раненого бойца СВО со словами «мы вас резали и резать будем»
Под Москвой мигранты избили раненого участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Причина конфликта была бытовой — мужчины поспорили из-за парковки автомобиля. Напавших на него людей боец описал как «лиц азиатской национальности». Позже он уточнил, что, узнав о его боевом прошлом, один из предполагаемых иностранцев сказал: «Я вас резал и резать буду».
В голове Родины-матери в Волгограде нашли труп
В Волгограде в голове монумента «Родина-мать зовет!» обнаружили мертвого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Инцидент произошел 22 мая. В голове скульптуры на Мамаевом кургане нашли человеческое тело. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
В России возмутились получением Реввой гражданства
Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина возмутила новость о том, что юморист Александр Ревва стал обладателем российского гражданства. В беседе с «Абзацем» он заявил, что необходимо проверить законность появления паспорта РФ у комика.
«Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых», — указал он.
У живущей в Испании Лазаревой* сгорела машина
У живущей в Испании телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сгорела машина. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
Лазарева уточнила, что инцидент произошел больше недели назад, когда она везла младшую дочь Антонину в аэропорт. По словам ведущей, автомобиль перестал реагировать на нажатие на педаль газа. Лазарева съехала на обочину и включила аварийную сигнализацию, а затем заметила, что из-под капота машины идет белый дым. Выйди из автомобиля, она и ее дочь увидели, что он горит, и отошли подальше.
Кубок России сломался
Хрустальный трофей Кубка России был поврежден при производстве, сообщает Sport Baza.
По информации источника, за несколько дней до того, как приз должны были передать в Российский футбольный союз (РФС), он был разбит на заводе, расколовшись на несколько деталей. Отмечается, что дата реставрации трофея дважды переносилась — ожидается, что кубок будет передан в РФС 23 мая, однако источники сообщают, что подрядчик вряд ли успеет завершить работу к назначенному сроку.