СМИ: Трамп хочет провести встречу с Путиным для укрепления связей

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным для укрепления двусторонних отношений, пишет The Atlantic, ссылаясь на источники в правительстве США.

«Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, вскоре вернётся к вопросу о возможности встречи. Но теперь чиновники ожидают, что любой такой саммит не будет включать в себя переговоры о прекращении боевых действий (на Украине. — RT)», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп планирует нормализовать отношения с Москвой и обсудить потенциальную торговую сделку, касающуюся российских редкоземельных минералов.

Ранее Трамп заявил, что результате разговора с Путиным удалось достигнуть прогресс по Украине.