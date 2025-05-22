Бывший британский премьер Кэмерон не смог купить мобильный телефон

Будучи премьер-министром Соединенного Королевства, Дэвид Кэмерон располагал командой сотрудников, которые заботились обо всех его нуждах. Однако теперь, когда он уже давно не премьер-министр, давно не министр иностранных дел, ему оказалось сложно сделать даже самую элементарную покупку – мобильный телефон для своего ребёнка. Всё из-за наличия у него особого статуса.

Как сообщает Daily Mail, бывшему премьер-министру Великобритании было отказано в разрешении купить новый мобильный телефон в магазине Vodafone. Нет, дело не в его бытовой ущербности, как можно было подумать.

В беседе с газетой один из друзей Кэмерона из Чиппинг-Нортона пояснил, что Кэмерон классифицируется как политически значимое лицо (PEP), поэтому покупку совершить было невозможно.

Неудачная поездка за смартфоном, предположительно в Лондон, как предполагается, стала не первым случаем, когда бывший лидер консерваторов сталкивается с подобными проблемами.

Трудности возникают из-за финансовых правил, согласно которым политически значимые лица считаются представляющими более высокий риск потенциальной причастности к взяточничеству и коррупции в силу своего положения и влияния, которым они могут обладать.

Когда Джереми Хант был канцлером казначейства, в 2023 году он сообщил, что ему было отказано в разрешении открыть счёт в одном из банков из-за его политической деятельности.

В прошлом году городской надзорный орган потребовал от крупнейших банков Великобритании приложить больше усилий для обеспечения справедливого обращения с парламентариями, высокопоставленными государственными служащими и их семьями.

В предупреждении финансовым компаниям, включая банки, платёжные компании и кредиторов, Управление по финансовому регулированию и надзору заявило, что они не должны ставить в невыгодное положение людей, баллотирующихся на государственные должности или занимающих высокие государственные посты.

Это произошло после политического скандала 2023 года, спровоцированного Найджелом Фараджем после того, как частный банк Coutts закрыл счёт лидера партии Reform UK, что вызвало бурю в СМИ и было поднято тогдашним консервативным правительством.