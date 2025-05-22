В Киеве объяснили увольнение главы "Киево-Печерской лавры"

Директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, который участвовал в вытеснении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители, уволили из-за слабой позиции в вопросе захвата и передачи УПЦ под управление раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил министр культуры Украины Николай Точицкий.

"Увольнение гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" является ответом на слабую позицию в исполнении этого закона (закон 2024 года о запрете УПЦ на Украине - прим. ТАСС)", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Точицкого, Остапенко все это время был под покровительством Минкультуры, чтобы содействовать передаче храмов в ПЦУ, однако результат года работы руководителя оказался "неадекватным".

Ранее Остапенко заявлял, что его уволили с должности руководителя без объяснения причин. Его назначили исполняющим обязанности главы заповедника в апреле 2023 года. С его назначением ситуация вокруг захвата лавры властями лишь усугубилась. В августе глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний наградил Остапенко. А в конце октября 2023 года министерство культуры утвердило его в должности директора заповедника.

Ситуация вокруг лавры

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказалась заблокирована. Действия полиции и власти по захвату лавры сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая ПЦУ начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.