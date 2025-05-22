Боррель обвинил Нетаньяху и его министров в «намерении геноцида»

Бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обвинил правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху в «намерении геноцида» в секторе Газа. Об этом Боррель заявил в интервью радиостанции Cadena SER.

Боррель назвал нынешнее правительство Нетаньяху «наиболее религиозно фанатичным правительством, которое когда-либо было в Израиле». Экс-дипломат выразил разочарование, что в некоторых странах Европы Нетаньяху встречают с почестями.

«Геноцид - это юридическое определение, которое даст суд, но я не сомневаюсь, что намерение совершить геноцид существует. <…> Когда вы слышите, что они говорят, и видите, что они делают, не остается никаких сомнений в том, что у них есть намерение совершить геноцид», - сказал Боррель.

В ЕС ранее допустили приостановку соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем, подписанного в 2000 году. Боррель отметил, что Испания и Ирландия призывали к подобным действиям еще в декабре 2024 года, но с тех пор в Газе погибли еще 30 тысяч человек.

«Если бы Европа захотела, у нее было бы достаточно возможностей повлиять на Израиль. Половина бомб, падающих на Газу, - это бомбы, произведенные в Европе», - подчеркнул Боррель.

Израильские военные возобновили наступление 18 марта, завершив двухмесячное перемирие. Со 2 марта Израиль блокирует поступление продовольствия, топлива и другой гуманитарной помощи в Газу.

Пятого мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что «усиливает давление» с целью возвращения заложников и разгрома палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ пообещали проводить операции в новых районах Газы и «уничтожить всю инфраструктуру» ХАМАС над и под землей.

Кабинет безопасности Израиля под руководством Нетаньяху одобрил постепенное расширение наступления в Газе. Для этого планируется призвать десятки тысяч резервистов.

Шестого мая высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что движение больше не видит смысла продолжать переговоры с Израилем. Он призвал мировое сообщество оказать давление на Нетаньяху.

В СМИ появились сообщения, что действиями Нетаньяху недоволен один из его главных союзников за рубежом - президент США Дональд Трампа. По данным The Washington Post, «люди Трампа дают Израилю понять, что бросят его, если он не прекратит войну».