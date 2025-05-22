Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал убийство израильских дипломатов в Вашингтоне, связав произошедшее с ростом уровня радикализации пропалестинских активистов в США.

Ранее в Вашингтоне возле Еврейского музея были застрелены два сотрудника посольства Израиля в США, сообщала газета New York Post. По свидетельству очевидцев, работавшие в посольстве мужчина и женщина были убиты, когда выходили из музея после мероприятия. Находившийся неподалеку подозреваемый подошел к группе людей, покидавших музей, и открыл огонь. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил, что погибшие готовились к помолвке на следующей неделе. Телеканал ABC News со ссылкой на начальника полиции округа Колумбия Памелу Смит рассказал, что подозреваемый после задержания заявил о том, что «сделал это ради Газы».

Во многом произошедшее в Вашингтоне связано с накалом ситуации на Ближнем Востоке, а также с искусственным раскручиванием повестки вокруг Газы западными СМИ. В мейнстримных левых медиа сейчас много информации о Газе, и зачастую она подается в однозначном антиизраильском ракурсе, что подхлестывает антиизраильские настроения. С другой стороны, в самих США существует довольно мощное пропалестинское движение, во многом состоящее из левых активистов и выходцев из различных ближневосточных стран. И это движение все сильнее радикализируется, оно становится все более и более экстремистским. Об этом косвенно заявляют даже американские власти, обращая внимание правоохранительных органов на сложившуюся ситуацию. То есть власти США понимают, что радикализация пропалестинских активистов представляет угрозу общественной и национальной безопасности. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт напомнил, что устроивший стрельбу в Вашингтоне мужчина выкрикивал пропалестинские лозунги.

«Судя по всему, это был либо пропалестинский активист, либо плотно связанный с пропалестинским движением человек. Так что мотив преступника примерно понятен… И если правоохранительная система США не будет бороться с различными проявлениями экстремизма, фундаментализма и радикализма, то подобные преступления будут повторяться все чаще и чаще. Степень радикализации пропалестинских группировок в США нарастает, и это может представлять серьезную угрозу для страны», - подчеркнул специалист.

Вместе с тем Каргин ответил на вопрос о возможном влиянии инцидента в Вашингтоне на американо-израильские отношения в дальнейшем.

«Власти США однозначно осудили произошедшее, а президент страны Дональд Трамп уже выразил соболезнования израильской стороне. Кроме того, нужно отметить, что у Республиканской партии, которую представляет Трамп, во многом произраильский электорат. Поэтому у Израиля точно не будет негатива в отношениях с нынешней американской администрацией из-за данного инцидента. Однако в США уже прозвучал некий звоночек, свидетельствующий о росте в стране уровня антиизраилизма и связанного с ним антисемитизма», - отметил специалист.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в израильских дипломатических миссиях по всему миру.