Совет ЕС 27 мая обсудит возможное лишение Венгрии права голоса

Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе. Об этом сообщается на сайте ведомства. Статья 7 Договора о ЕС предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства - члена объединения, которое было признано нарушителем. В апреле сообщалось, что страны Европейского союза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Украины. Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта. По мнению экспертов, подобная позиция Венгрии может серьезно обострить его отношения с Евросоюзом. 15 апреля стало известно, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.