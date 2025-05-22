Корреспондент Reuters Андреас Ринке заявил, что президент США Дональд Трамп не оправдал ожиданий европейских лидеров, рассчитывавших на его жесткие меры против России. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на интервью Ринке.

Трамп ранее сообщил, что тон и дух его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая были «превосходными». Также президент США указал, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что Трамп не захотел усиливать санкции, хотя и заявил европейским лидерам о неготовности Путина прекратить конфликт. Вместо этого он сказал, что хочет быстро продолжить переговоры на «более низком уровне» между Россией и Украиной в Ватикане.

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По словам Ринке, европейцы были уверены, что Трамп понимает и принимает их двухэтапный подход: во-первых, требование безусловного прекращения огня, во-вторых - введение санкций в случае отказа России.

«Но Трамп после телефонного разговора с Путиным и слышать ничего не хотел о санкциях», - подчеркнул Ринке.

Он отметил, что Трамп похвалил Россию как важного торгового партнера и просто сказал Владимиру Зеленскому о необходимости говорить с Москвой. По словам Ринке, это «было совсем не то, чего ожидали европейцы».