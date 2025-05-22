Все попытки коллективного Запада добиться международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует прошедшее в Москве празднование Дня Победы. Об этом заявил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов, пишет «Прайм».

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Он напомним, что Россия представлена в таких международных организациях, как БРИКС, ШОС, ОДКБ, СНГ, G20 и многих других форматах. А ярчайшим примером крепких международных связей служит прошедший в Москве Парад Победы 9 мая.

«Вы знаете, сколько там было лидеров государств, сколько присутствовало иностранных делегаций. Ни о какой изоляции речи просто быть не может», - заметил он в ходе IX международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги-2025. Стратегии».

Напомним, что в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы прибыли лидеры разных стран, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы и Белоруссии. Всего на трибунах Парада Победы 9 мая присутствовали представители 29 зарубежных делегаций.

В Москву приехали также и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и президент Сербии Александр Вучич, несмотря на то, что Литва, Латвия и Эстония запретили их самолетам пролет через свое воздушное пространство. А глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».