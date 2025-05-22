Москва и Киев: найден единственный компромисс, приемлемый для России

Политолог из РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что в рамках компромисса с Украиной Россия может согласиться не претендовать на новые украинские области. Об этом сообщает NEWS.ru.

По итогам недавних переговоров с главой США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

Путин подчеркивал, что обе стороны должны проявить «максимум стремления к миру» и найти компромиссы, которые устроили бы всех. По словам президента РФ, для России главное - устранить первопричины кризиса.

«У нас только один компромисс, который мы можем предложить: мы не будем претендовать на новые области Украины», - так Перенджиев прокомментировал поиски компромисса.

Он подчеркнул, что России предстоит до конца взять под контроль свои новые регионы. По его мнению, Киев на единственно возможный со стороны Москвы компромисс не пойдет.