Лукашенко заявил о необходимости привлечения мигрантов в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости привлекать иностранных работников, чтобы избежать дефицита на рынке труда. Об этом он сообщил во время совещания по кадровым вопросам, пишет "БелТА".

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"Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов", – отметил Лукашенко.

Он уточнил, что ситуация не критическая, но игнорировать ее нельзя. В связи с этим власти решили активнее привлекать мигрантов, в первую очередь из стран бывшего СССР.

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Белорусский лидер подчеркнул, что республика не ведет активную агитацию за переезд, но многие иностранцы сами выражают желание работать в Беларуси. При этом основную роль в подборе кадров должны играть предприятия.

"Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте", – сказал Лукашенко, добавив, что государство не будет ограничивать бизнес в этом вопросе.

Ранее власти Беларуси ориентировали компании на самостоятельный поиск персонала, в том числе за рубежом. Это связано с растущей нехваткой рабочих рук в ряде отраслей экономики.